Підтримку кіно пропонується скоротити на 40%, культурного фонду - майже вп'ятеро, туризму - прибрати повністю, - "слуга народу" Кравчук про секвестр Держбюджету

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Підтримку кіно пропонується скоротити на 40%, культурного фонду - майже вп'ятеро, туризму - прибрати повністю, - "слуга народу" Кравчук про секвестр Держбюджету

Заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук оприлюднила проєкт секвестру державного бюджету України, згідно з яким фінансова підтримка театрів зберігається майже повністю, а Українського інституту книги скорочується в кілька разів.

"Отримала попередню таблицю по секвестру бюджету. Наразі, ситуація для культури виглядає таким чином: вибороли на державну підтримку кінематографії 450 млн грн (-303.3 млн грн). Нам вдалося максимально, наскільки це можливо, зберегти фінансову підтримку національних театрів у розмірі 1.265 млрд грн (зменшилася на 120 млн грн). Загалом це досить велика сумма. Однак, забезпечення діяльності Українського інституту книги практично повністю втрачено. Залишилося всього 22.16 млн грн (-129,5 млн грн)", - написала Кравчук на своїй сторінці в фейбуці в неділю, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже гостро постала проблема життєздатності УКФ і Суспільного.

Український культурний фонд отримав всього 150.86 млн грн (-546.57 млн грн). Він через свої грантові програми забезпечував діяльність цілої низки проєктів, які презентували нашу культуру як всередині країни, так і на міжнародних майданчиках. Практично це лише бюджет утримання.

У Національної суспільної телерадіокомпанії України забирають 478.31млн грн. Таким чином вже немає коштів на погашення боргів НСТУ перед Євроньюз, а отже рахунки будуть заблоковані. Якщо знайти кошти і погасити борг, то до Кабміну повернулися б 15 млн євро, які Євроньюз заблокував 3 роки тому у Швейцарії. Це були гарантійні кошти уряду. В іншому випадку компанія припинить своє існування.

Підтримку туризму прибрали повністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінансування Українського культурного фонду та Інституту книги прибрали майже повністю, НСТУ під загрозою закриття, - депутат СН Ткаченко про скорочення бюджету

Всі ми добре усвідомлюємо складну ситуацію, яка склалася в економіці внаслідок пандемії COVID-19, однак переконані, що заходи реагування мають бути пропорційними тим викликам, які перед нами стоять. Від чогось дійсно варто відмовитися у скрутний час. Я поділяю думку Уряду щодо програми мобільності молоді, яка зараз зовсім не на часі. А от 100 млн на капітальне будівництво (музеї) логічніше перенести на наступний рік!

Тим часом половина коштів на держфінансування партій залишилась (!). Політична партія "Слуга народу" вже відмовилася від державної підтримки, однак решта партій так і залишилися "на совісті" бюджету.

Сподіваюсь правки ще будуть внесені до засідання Уряду в 18:00", - написала Кравчук.

Підтримку кіно пропонується скоротити на 40%, культурного фонду - майже впятеро, туризму - прибрати повністю, - слуга народу Кравчук про секвестр Держбюджету 01
Підтримку кіно пропонується скоротити на 40%, культурного фонду - майже впятеро, туризму - прибрати повністю, - слуга народу Кравчук про секвестр Держбюджету 02
Підтримку кіно пропонується скоротити на 40%, культурного фонду - майже впятеро, туризму - прибрати повністю, - слуга народу Кравчук про секвестр Держбюджету 03
Підтримку кіно пропонується скоротити на 40%, культурного фонду - майже впятеро, туризму - прибрати повністю, - слуга народу Кравчук про секвестр Держбюджету 04

Бюджет-2020
держбюджет Кравчук Євгенія
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Топ коментарі
+27 Дід Василь
Поддержку кино предлагается сократить на 40%, культурного фонда - почти впятеро, туризма - убрать полностью, - "слуга народа" Кравчук о секвестре Госбюджета - Цензор.НЕТ 1564
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29.03.2020 17:03
+16 Дід Василь
Поддержку кино предлагается сократить на 40%, культурного фонда - почти впятеро, туризма - убрать полностью, - "слуга народа" Кравчук о секвестре Госбюджета - Цензор.НЕТ 1971
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29.03.2020 17:02
+14 JustDoIt
Пенсионеров - нет. А снимать кино которое никто не смотрит, за государственные деньги - особенно когда не хватает даже масок - преступление.
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29.03.2020 17:05
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