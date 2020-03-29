На Закарпатті виявили 19 нових випадків COVID-19: всі хворі контактували під час відвідування церкви з раніше інфікованою жінкою, - ОДА

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У Закарпатській області виявили 19 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко, передає Цензор.НЕТ.

Закарпатський лабораторний центр у м. Ужгород отримав попередні результати аналізів, проведених методом ПЛР, контактних осіб закарпатки, у якої підтвердили COVID-19.

Серед 51 встановленої контактної особи, у 19-ти, які контактували із жінкою виявлено позитивні результати. Це свідчить про можливе масове інфікування осіб в умовах недотримання карантину!

Усі особи, які визначені як контактні, перебувають з 23 березня 2020 року у самоізоляції. Стан їхнього здоров’я - під контролем лікарів первинного рівня. Легкі стани лікуються амбулаторно, відповідно до протоколів затверджених МОЗ. У разі погіршення, їх госпіталізують для надання відповідної медичної допомоги.

Для підтвердження аналізів, біоматеріали надішлють до Києва у референс лабораторію МОЗУ.

Наразі, на Закарпатті діагноз гострої респіраторної інфекції спричиненою коронавірусом 2019-nCoV, підтверджено вірусологічною референс лабораторією м. Київ, встановлено у однієї особи – мешканки м. Мукачево. Жінка перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді. Її стан задовільний.

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На Закарпатті виявили 19 нових випадків COVID-19: всі хворі контактували під час відвідування церкви з раніше інфікованою жінкою, - ОДА 01

Коронавірус і карантин
Закарпаття карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+17 павел павлов имбик
говорили дебилам, не ходите ВРЕМЕННО БИТЬ ЛОБА, так нет , нужно замусоленную икону лобзать
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29.03.2020 17:15
+15 Шрек Баблокат
27 марта 30-ой страной-членом НАТО официально стала Северная Македония. Об этом сообщил американский Госдеп...

Лично я, читаю такие новости с белой завистью и с надеждой, прочитать на утреннем Цензоре: "Украина стала 3..-ой страной-членом НАТО официально. Об этом сообщил американский Госдеп.".. А вечером на Северо-Востоке я хочу видеть огонь от горящих пердаков кацапни!
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29.03.2020 17:20
+11 буков
А що робить Україна, напала на росію?
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29.03.2020 17:28
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