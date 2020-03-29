Мораторій на перевірки, врегулювання питання оренди і звільнення від штрафів: у Раді зареєстровано новий антикризовий законопроєкт

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Мораторій на перевірки, врегулювання питання оренди і звільнення від штрафів: у Раді зареєстровано новий антикризовий законопроєкт

Антикризова група депутатів з усіх фракцій і груп розробила черговий законопроєкт для підтримки бізнесу, медицини і місцевого самоврядування

Про це повідомив нардеп з фракції "Голос" Ярослав Железняк у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Железняк перерахував основні заходи, передбачені законопроєктом, який погодили всі фракції і депутатські групи в Раді.

"Підтримка бізнесу:
- раніше запрацює норма про збільшення лімітів для ФОПів; 
- до 30 червня продовжили мораторій на проведення планових неподаткових перевірок;
- врегулювали питання оплати оренди, якщо орендар не може використовувати нерухомість;
 -всіх, хто подає фінзвітність, звільнили від відповідальності за порушення строків подачі на період карантину + 90 днів;
 -до 31 травня продовжили звільнення від штрафів і пені та мораторій на перевірки по ЄСВ, а також строки подачі скарг по податках та ЄСВ;
- значно спростили організацію дистанційної роботи та гнучкого графіку;
- зняли законодавчі обмеження для надання державної підтримки МСБ;
- доручили Кабміну та НБУ терміново підготувати пільгову кредитну програму для підприємств на підтримку зарплатних фондів;
- ще одне доручення КМУ: терміново підготувати економічну програму виходу з кризи та підтримки вітчизняного бізнесу.

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 Підтримка медицини:
- звільнили від ПДВ обіг ліків та медзасобів, необхідних для боротьби з коронавірусом;
- встановили нульовий акциз на спирт для виробництва дезінфекційних засобів, а також спростили адмінпроцедури виробництва та закупівлі такого спирту;
  підтримали благодійників. Суми, які спрямовуються на боротьбу з коронавірусом, звільняються від податку на прибуток та можуть бути включені до податкової знижки ПДФО без обмежень;
 - прибрали ще низку обмежень для благодійних організацій та громадських об’єднань, щоб допомога швидше доходила до кінцевого отримувача;
- зобов’язали місцеві органи влади забезпечити цілодобові безкоштовні перевезення медиків;
 -збільшили можливі розміри доплат медикам та іншим працівникам, які працюють над ліквідацією захворювання.

 Підтримка громадян:
- додали карантин до підстав для допомоги з часткового безробіття;
- дали можливість уряду контролювати ціни на товари, необхідні для запобігання поширенню епідемії коронавірусу, та збільшили санкції за порушення встановленого порядку;
- автоматично продовжили виплати соціальних допомог на період карантину;
-заборонили банкам підвищувати процентну ставку за кредитами;
- тимчасово звільнили від штрафів та пені споживчі кредити, які були укладені до 2017 року; .
- адаптували судовий процес під реалії епідемії та карантину для забезпечення захисту прав у суді;
 - дали можливість КМУ перенести строки закінчення та початку навчального року;
- доручили КМУ запустити систему екстреної допомоги населенню за єдиним безкоштовним телефонним номером.

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 Підтримка місцевих громад та держорганів:
 - знайшли компроміс щодо місцевих бюджетів, щоб можна було покрити недоотримані кошти від введених пільг на землю та нерухомість;
 - місцева влада отримує право на власний розсуд надавати податкові знижки по єдиному податку для МСБ;
 - дали можливість органам влади отримувати допомогу у вигляді товарів для боротьби з коронавірусом;
- дали можливість проводити засідання органів місцевої влади онлайн та без ризику для здоров'я;
- значно пришвидшили процедури та скоротили строки прийняття рішень для держорганів".

Мораторій на перевірки, врегулювання питання оренди і звільнення від штрафів: у Раді зареєстровано новий антикризовий законопроєкт 01
Мораторій на перевірки, врегулювання питання оренди і звільнення від штрафів: у Раді зареєстровано новий антикризовий законопроєкт 02
Мораторій на перевірки, врегулювання питання оренди і звільнення від штрафів: у Раді зареєстровано новий антикризовий законопроєкт 03
Мораторій на перевірки, врегулювання питання оренди і звільнення від штрафів: у Раді зареєстровано новий антикризовий законопроєкт 04

Коронавірус і карантин
бізнес ВР карантин підприємці підприємство економіка Железняк Ярослав COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Виктор Степаненко
Можно еще с бурятами и чеченцами в Киеве совместные патрули для обеспечения мер карантина ввести .
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29.03.2020 17:45
+2 Scorpman Y
24.03.2020 г. Уманский (министр финансов) добился таки да Зеленского и имел с ним получасовую беседу. при том это был скорее монолог Уманского в котором он назвал предлагаемый Шмыгалем план по "стабилизационному фонду" "... идиотизмом чистой воды". Ермака, который тоже присутствовал на разговоре и попытался что то возразить, Уманский ...не совсем в цензурных выражениях попросил помолчать. После этого написал заявление на увольнение и отослал Шмыгалю.
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29.03.2020 17:47
+1 Олег Тихонов 055f40a1
А деньги откуда брать не сказали? Там многие пункты требуют дополнительного финансирования.
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29.03.2020 17:44
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