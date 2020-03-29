Найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди віком від 31 до 40 років, - статистика МОЗ

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Станом на 29 березня в Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди у віці від 31 до 40 років.

"Якщо розглядати вікову структуру пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками захворювання на COVID-19 за минулу добу, то більше захворіло людей віком від 31 до 40 років. Це 22% від загальної кількості", - заявив під час брифінгу заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Виктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Крім цього, зафіксовані випадки захворювання на коронавірусну інфекцію дітей до 10 років. Наразі це 5,4% від усіх осіб, які захворіли на COVID-19.

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Розгорнута статистика захворювання у вікових групах зараз є такою:



▪Від 0 до 10 років - 5,4%;

▪Від 11 до 20 років - 4,5%;

▪Від 21 до 30 років - 12,5%;

▪Від 31 до 40 років - 22,4%;

▪Від 41 до 50 років - 20,4%;

▪Від 51 до 60 років - 21,3%;

▪Від 61 до 70 років - 11,9%;

▪Від 71 до 80 років - 1,4%;

▪Від 81 до 90 років - 0,2 %.