Ворог застосував міномети калібру 82 мм проти захисників Луганського, від початку доби на Донбасі втрат немає, - пресцентр ОС

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Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв опорні пункти Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Березове з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.По оборонцях Старогнатівки противник здійснив два обстріли зі стрілецької зброї, а неподалік Тарамчука застосував автоматичний станковий гранатомет та великокаліберні кулемети.

Неподалік Авдіївки ворог вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, вжили дієвих заходів щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців та цивільного населення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського противник обстріляв позиції військовослужбовців Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, випустивши загалом сім мін.

По оборонцях Гладосового ворог вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Наші захисники негайно реагували на ворожі збройні провокації. Українські військовослужбовці відкривали прицільний вогонь по позиціях противника.

Сьогодні, 28 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

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Нагадаємо, 28 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської гвинтівки і стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів два військовослужбовців Об'єднаних сил мають поранення.