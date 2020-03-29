У нардепа від "СН" Ватраса виявлено коронавірус, - "слуга народу" Кравчук

6894

Коронавірус виявлений у ще одного народного депутата України, позитивний результат тесту отримав член фракції "Слуга народу" Володимир Ватрас.

Про це повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Володимир зараз перебуває у Хмельницькому в інфекційній лікарні. На засіданні фракції "Слуга Народу" у п’ятницю його не було. З часу проведення позачергового засідання 17 березня перебував у самоізоляції вдома", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди у віці від 31 до 40 років, - статистика МОЗ

Раніше стало відомо про коронавірус у нардепів Сергія Шахова ("Довіра"), Сергія Рудика (позафракційний), Руслана Горбенка (СН), Анни Скороход (позафракційна), Також на симптоми коронавірусу поскаржилася Любов Шпак (СН).