У нардепа від "СН" Ватраса виявлено коронавірус, - "слуга народу" Кравчук

Про це повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"Володимир зараз перебуває у Хмельницькому в інфекційній лікарні. На засіданні фракції "Слуга Народу" у п’ятницю його не було. З часу проведення позачергового засідання 17 березня перебував у самоізоляції вдома", - розповіла вона.
Раніше стало відомо про коронавірус у нардепів Сергія Шахова ("Довіра"), Сергія Рудика (позафракційний), Руслана Горбенка (СН), Анни Скороход (позафракційна), Також на симптоми коронавірусу поскаржилася Любов Шпак (СН).