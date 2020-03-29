За тиждень знищено п'ятеро найманців РФ і дві одиниці техніки, - пресцентр ОС

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За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за поточний тиждень склали 5 загиблих і 25 поранених і травмованих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Також окупанти втратили дві одиниці техніки - броньовану машину піхоти та вантажний автомобіль "Урал".

"Командування операції Об'єднаних сил укотре підкреслює, що в разі загрози життю і здоров'ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння.