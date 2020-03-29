За тиждень знищено п'ятеро найманців РФ і дві одиниці техніки, - пресцентр ОС

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За тиждень знищено п'ятеро найманців РФ і дві одиниці техніки, - пресцентр ОС

За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за поточний тиждень склали 5 загиблих і 25 поранених і травмованих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Також окупанти втратили дві одиниці техніки - броньовану машину піхоти та вантажний автомобіль "Урал".

"Командування операції Об'єднаних сил укотре підкреслює, що в разі загрози життю і здоров'ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог застосував міномети калібру 82 мм проти захисників Луганського, від початку доби на Донбасі втрат немає, - пресцентр ОС

За тиждень знищено пятеро найманців РФ і дві одиниці техніки, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння.

Операція Об'єднаних сил
знищення найманці РФ Об'єднані сили
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Топ коментарі
+17 саша паламарчук
За неделю уничтожены пятеро наемников РФ и две единицы техники, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8805
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29.03.2020 19:23
+7 Welt Schmerz
За неделю уничтожены пятеро наемников РФ и две единицы техники, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7127
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29.03.2020 19:42
+5 armamagedoniks
Всё идёт по плану !Мочите пацаны ту сепарско путинскую бл@дь !
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29.03.2020 19:28
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