Людей з COVID-19 у легкій формі не госпіталізуватимуть, - головний санлікар Ляшко

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Госпіталізувати в лікарні будуть лише тих інфікованих коронавірусом, у кого хвороба протікає в середній або тяжкій формах, інші будуть лікуватися вдома під наглядом медиків.

Про це сьогодні на брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми передбачаємо впровадження клінічного сортування. Тобто госпіталізувати в лікарні повинні хворих із середньою і важким ступенем хвороби. Всі інші повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом та медико-санітарним контролем", - сказав він.

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Ляшко додав, що в МОЗ створили експертну групу, яка буде досліджувати передові методи лікування COVID-19. При цьому він нагадав, що специфічної терапії поки немає - існує лише симптоматичне лікування.

Головний санлікар наголосив, що коронавірус передається, насамперед краплинним шляхом, а не аерогенним.

"Він передається тільки крапельним шляхом. Крапельки великого розміру відразу осідають на поверхні. Коли людина контактує руками з цією поверхнею, а потім торкається слизових оболонок, вірус може потрапити в організм та інфікувати людину", - пояснив він.

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Пізніше пресслужба Міністерства охорони здоров'я уточнила, що амбулаторне лікування заборонено в разі, якщо пацієнт перебуває в групі ризику розвитку ускладнень, або має симптоми середньо-важкого або важкого перебігу хвороби: задуха, утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання, шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювота, діарея), зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).