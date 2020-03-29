COVID-19 виявили у жителів Кривого Рогу та Новомосковська, тепер на Дніпропетровщині 8 випадків, - ОДА

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На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили ще два випадки коронавірусу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"В області виявили два нові випадки коронавірусу. Ще 11 тестів показали негативний результат, – повідомив Олександр Бондаренко. – Регіон вживає всіх можливих заходів, аби уникнути подальшого розповсюдження епідемії. Запроваджено карантин. Госпітальні бази забезпечуємо обладнанням, тестами, засобами захисту. Завтра чекаємо з Києва вже другий медичний вантаж – з масками, респіраторами, захисними костюмами для лікарів".

Загалом на Дніпропетровщині зареєстрували 8 випадків COVID-19.

Нагадаємо, на ранок 29 березня в Україні підтверджені 418 випадків COVID-19, 9 чоловік померли, 5 - одужали. За даними Міністерства охорони здоров'я, вік найбільшої кількості інфікованих (понад 22%) - від 31 до 40 років.