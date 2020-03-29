У Чернівецькій області троє пацієнтів із коронавірусіом і двоє з підозрою на нього у важкому стані на кисневій дотації, - ОДА

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У Чернівецькій області троє пацієнтів із коронавірусіом і двоє з підозрою на нього у важкому стані на кисневій дотації, - ОДА

У Чернівецькій області троє пацієнтів, у яких діагностовано коронавірус, перебувають у важкому стані. Також у важкому стані ще два пацієнти з підозрою на коронавірус.

Про це в фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 14:00, 29 березня
У лікарнях області п’ятеро пацієнтів перебувають на кисневій дотації, їх стан стабільно важкий. У трьох із них коронавірус діагностували 27 березня, у двох є підозри на COVID-19.

Двом хворим надають допомогу у Глибоцькій центральній районній лікарні, двом – у Чернівецькій міській лікарні №1, одному – в обласній клінічній лікарні.

Решта інфікованих коронавірусом буковинців почуваються добре".

Нагадаємо, станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків Covid-19. З них 9 - летальні, а 5 пацієнтів одужали. У Чернівецькій області підтверджено 59 випадків Covid-19.

У Чернівецькій області троє пацієнтів із коронавірусіом і двоє з підозрою на нього у важкому стані на кисневій дотації, - ОДА 01

Коронавірус і карантин
Буковина карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Сергей Яковлев e7f4e3fd
Кому вы расказываете.это быдло приехало при бабках и гуляет вокруг да около дебилы конченые
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29.03.2020 20:16
+5 pompiere
Всім треба до мінімума звести контакти. Це не жарти. Реальна картина інфікованих з"являється з затримкою в пару тижднів. Треба дивитись на досвід інших країн і не жартувати. Мінімум контактів.
Це повинно зменьшити одночасний наплив хворих в лікарні. Навантаження на лікарів і апарати штучної вентиляції легенів.
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29.03.2020 20:12
+3 pompiere
Я сподіваюсь, що мене читають також нормальні люди. В тому числі й такі які можуть на пальцях пояснити тим хто не розуміє, що треба сидіти вдома.
Кожен "не контакт" зменьшує шанси на розповсюдження віруса.
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29.03.2020 20:19
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