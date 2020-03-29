У "Борисполі" приземлився другий літак із Китаю: доставив 300 тис. респіраторів і 35 тис. захисних костюмів і майже 2 млн масок, - Зеленський

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У "Борисполі" приземлився другий літак із Китаю: доставив 300 тис. респіраторів і 35 тис. захисних костюмів і майже 2 млн масок, - Зеленський

Сьогодні вночі літак знову вилетить у Китай за наступним вантажем.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в "Борисполі" приземлився другий літак з Китаю. Він доставив 300 тисяч спеціальних респіраторів та 35 тисяч захисних костюмів для лікарів, військових і поліцейських. Також на борту – майже два мільйони масок для населення. Вантаж уже розподілено, він прямує в регіони України. Сьогодні вночі літак знову вилетить до Китаю по наступний вантаж. Водночас ми очікуємо прибуття окремою доставкою 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів", -заявив Зеленський.

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Коронавірус і карантин
Зеленський карантин Китай маска COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+11 Игорь Емец
В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9853
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29.03.2020 20:21
+9 укропбандерівець
Мабуть ті маски, що від них голандці відмовилися
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29.03.2020 20:20
+7 cloud2009 26ea8082
Зеленые!, - порохоботы над вами издеваются.... В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4970
Пишут что все у вас продается и покупается по сходной цене....

В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2605
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29.03.2020 20:21
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