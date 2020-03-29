У "Борисполі" приземлився другий літак із Китаю: доставив 300 тис. респіраторів і 35 тис. захисних костюмів і майже 2 млн масок, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в "Борисполі" приземлився другий літак з Китаю. Він доставив 300 тисяч спеціальних респіраторів та 35 тисяч захисних костюмів для лікарів, військових і поліцейських. Також на борту – майже два мільйони масок для населення. Вантаж уже розподілено, він прямує в регіони України. Сьогодні вночі літак знову вилетить до Китаю по наступний вантаж. Водночас ми очікуємо прибуття окремою доставкою 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів", -заявив Зеленський.
Пишут что все у вас продается и покупается по сходной цене....