Фінансування потреб Міносвіти в проєкті держбюджету скорочено лише на 4%, - Шмигаль

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Фінансування потреб Міносвіти в проєкті держбюджету скорочено лише на 4%, - Шмигаль

У запропонованому проєкті Держбюджету на потреби Міністерства освіти і науки передбачається 126 млрд грн.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнює, що  зменшення становить лише 4%, та істотно не зачепить найважливіші державні програми.

"Ніякі надзвичайні ситуації не повинні впливати на сферу освіти і науки. Це фундамент, на якому будується майбутнє країни. Тому завданням уряду є забезпечення його безперебійної роботи", - підкреслив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зберегли підтримку сільгоспвиробників і фінансування будівництва доріг, - Шмигаль про секвестр Держбюджету-2020

Фінансування потреб Міносвіти в проєкті держбюджету скорочено лише на 4%, - Шмигаль 01

Нагадаємо, 24 березня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт №3254 "Про внесення зміни до закону" Про державний бюджет України на 2020 рік "щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців".

Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив із категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020 року, так як документ, серед іншого, передбачав майже повне скасування фінансування освіти і науки, крім зарплат. Те саме стосувалося сфери культури. Проти чого виступили культурні діячі.

29 березня Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до державного бюджету на 2020 рік.

Бюджет-2020 Коронавірус і карантин
держбюджет карантин освіта Міносвіти Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 cloud2009 26ea8082
они купились на фразу Голоборотько... -
Что президент должен жить как простой учитель, а учитель как президент...
Лоханулись вообщем...
Подумали что серьезно это.... Финансирование нужд Минобразования в проекте госбюджета сокращено лишь на 4%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7836
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29.03.2020 20:52
+2 АЛЕКС БОС
А при Порошенко, который всё украл, бюджет и финансирование в разных сферах росло как на дрожжах.
И 73% процентам это ооочччень не нравилось.
Теперь все довольны. Финансирование нужд Минобразования в проекте госбюджета сокращено лишь на 4%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 398
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29.03.2020 20:40
+2 cloud2009 26ea8082
про 4к баксов учителям и вспоминать как то уже не удобно... Финансирование нужд Минобразования в проекте госбюджета сокращено лишь на 4%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 890
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29.03.2020 20:43
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