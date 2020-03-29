Фінансування потреб Міносвіти в проєкті держбюджету скорочено лише на 4%, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнює, що зменшення становить лише 4%, та істотно не зачепить найважливіші державні програми.
"Ніякі надзвичайні ситуації не повинні впливати на сферу освіти і науки. Це фундамент, на якому будується майбутнє країни. Тому завданням уряду є забезпечення його безперебійної роботи", - підкреслив Шмигаль.
Нагадаємо, 24 березня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт №3254 "Про внесення зміни до закону" Про державний бюджет України на 2020 рік "щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців".
Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив із категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020 року, так як документ, серед іншого, передбачав майже повне скасування фінансування освіти і науки, крім зарплат. Те саме стосувалося сфери культури. Проти чого виступили культурні діячі.
29 березня Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до державного бюджету на 2020 рік.
Что президент должен жить как простой учитель, а учитель как президент...
Лоханулись вообщем...
Подумали что серьезно это....
И 73% процентам это ооочччень не нравилось.
Теперь все довольны.