Закони про землю і банки, пропозиції Кабміну й експериментальні ліки, - план на сесію ВР

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Закони про землю і банки, пропозиції Кабміну й експериментальні ліки, - план на сесію ВР

Верховна Рада на сесії планує розглянути 10 питань.

Про це стало відомо Цензор.НЕТ.

Парламент розгляне:

закон про банки,
закон про землю,
законопроєкт №2788, який стосується процесингу карт через "Укрпошту",
пропозиції нардепів від "Слуги народу" Михайла Радуцького і Арахамії  щодо експериментальних ліків,
розроблений Комітетом з економічних питань Дмитром Наталухою законопроєкт про економічні заходи,
урядові законопроєкти про стабфонд та секвестр держбюджету,
законопроєкт про кримінальну відповідальність за експорт противірусних препаратів,
зміни до виборчого законодавства,
зміни постанови про проведення засідань комітетів онлайн,
кадрові питання.

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Топ коментарі
+11 Стас Стас ec9dc542
Не терпится землю распродать ?, пир во время чумы
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29.03.2020 20:47
+7 Alexey Zavidovsky
Под прикрытием принципиального для правовых стандартов банковского закона будут продавливать земельный дерибан, ибо это - самое важное, что надо отнять у нации, чтобы её уничтожить.

см. "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html
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29.03.2020 20:50
+7 Володимир Мик
Ну блин, уже заболела часть депутатов корновирусом, скоро подыхать будут. И не смотря на это таки будут разбазаривать украинскую землю, даже подыхая и при смерти лезут голосовать и урвать земельки.
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29.03.2020 20:55
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