Медики в Бельгії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом домашнього кота

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Ветеринарна служба Бельгії зафіксувала наявність вірусу COVID-19 у кота. Медики кажуть, що хвороба передалася тварині від його господаря, а раніше аналогічний випадок зараження підтвердили у собаки з Гонконгу.

У Всесвітній організації охорони здоров'я не виключають, що вірус COVID-19, через який на початку 2020 -го у всьому світі почалася епідемія, має тваринне походження, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Сьогодні ж відомі випадки, коли вірус навпаки передається від людей до тварин. Про один з таких заявили в Бельгії: місцева ветеринарна служба підтвердила наявність коронавірусу в домашнього кота.

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Медики повідомляють, що тварина заразилося вірусом від свого господаря, у якого почали виявлятися симптоми хвороби за тиждень до цього.

У кота з'явилися проблеми з диханням і діарея, але зараз у вихованця і його господаря стабільний стан.

Фахівці кажуть, що цей випадок не є показовим, і передача вірусу від людей до тварин відбувається вкрай рідко.

"Ми хочемо підкреслити, що це одиничний випадок. Крім того, в цьому випадку йдеться про передачу вірусу від людини до тварини, а не навпаки. Немає ознак того, що це поширене. Ризик передачі від тварини до людини дуже малий", - пояснює бельгійський вірусолог Стівен Ван Гухт.

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Раніше коронавірус підтвердили у собаки з Гонконгу: позитивний тест на COVID-19 зафіксували у 17-річного померанського шпіца, який помер через кілька тижнів після цього.

Його господиня - 60-річна жінка - також була госпіталізована через коронавірус, але її хвороу вилікували і вона повернулася додому.