Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський

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Є три сценарії поширення коронавірусу в Україні. Два з них українська медична система не витримає.

Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні є три сценарії розвитку подій. Перший - від 3% до 5% одночасно хворих коронавірусом. Це болючі цифри. Але такий сценарій не є катастрофою. Тому ми повинні бути зібраними і дисциплінованими: продовжити самоізоляцію, дотримуватися правил гігієни і не виходити на вулицю без потреби. Тоді ми переживемо цей шторм. Другий сценарій - 25% хворих коронавірусом. Третій - понад 50% одночасно хворих коронавірусом. Другого і тим паче третього сценарію наша медична система не витримає. Наші лікарі не витримають одночасного напливу такої кількості хворих", - підкреслив він.

Президент ще раз нагадав, що карантин - це не канікули: "Сонячна погода, парки, пляжі, шашлики - все це почекає. Все це ніщо, в порівнянні з власним здоров'ям і життям. А тому, дорогі громадяни, продовжуйте залишатися вдома і не виходьте на вулицю без крайньої потреби. Як би не хотілося це зробити. Залишайтеся вдома".

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