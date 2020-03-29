Новим главою МОЗ замість Ємця стане Степанов

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Новим міністром охорони здоров'я стане Максим Степанов.

Максим Степанов - ексгубернатор Одеської області та медик за освітою. Ми зібрали на головного претендента на крісло глави МОЗ невеличке досьє, повідомяє Цензор.НЕТ.

1.Народився в сім‘ї медиків. Сам - хірург за першою освітою, дружина - нефролог вищої категорії.

2.2011-2016 роки - директор Поліграфкомбінату "Україна". Максим Степанов "воював" тоді з паспортною мафією. В результаті, "Україна" почала друкувати перші в країні ID-картки, які, до речі, стали дешевшими за попередні зразки документів.

3.2017-2019 - губернатор Одеської області. Пріоритетами називав медицину, інфраструктуру та освіту. Серед перемог Степанова на цій посаді в регіоні виділяють: запуск телемедицини - він зробив цей новий для України медичний пілот успішним кейсом; відкриття найбільшого в країні центру нефрології; створення "карти реперфузійних клінік" для пацієнтів з хворобами серця по всій області; запуск дистанційного навчання для школярів з віддалених сіл; будівництво траси Одеса-Рені.

4. У 2019, під час президентської кампанії, вступив у відкритий конфлікт з Петром Порошенком. Максим Степанов не захотів тоді роздавати по 1000 гривень з бюджету під вибори, за що був відсторонений.

5. Під час спалаху захворюваності на коронавірус в Україні вже колишній голова ОДА зайнявся волонтерством та почав допомагати одеським лікарням. Закупив для медиків захисні костюми, апарат ШВЛ і 4000 респіраторів.

Нагадаємо, за останні сім місяців у МОЗ змінилося три керівники. Максим Степанов - четвертий. Зазначимо, спадщина, яку він отримав від попередників доволі сумнівна - розвалена система охорони здоров'я, розпал епідемії страшної хвороби і непідготовлені до боротьби з нею медики та лікарні.

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