МОЗ визначило 240 лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів із COVID-19

5919 54

Міністерство охорони здоров'я спільно з главами ОДА і НСЗУ передбачило 240 медичних установ на всій території України для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Пріоритетним критерієм вибору визначено безпеку пацієнтів. Госпіталізовані з COVID-19 мають отримувати всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану, а ті пацієнти, які потрапили до лікарні через інші захворювання, не перетинались з інфікованими коронавірусом пацієнтами та безпечно проходили лікування", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що перелік лікарень сформований для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується. Пацієнти, які відчувають симптоми COVID-19, не можуть звертатися самостійно до цих закладів охорони здоров’я. Це може загрожувати їхньому здоров’ю. При виявленні симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю. А при наявності важких симптомів - температурі вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання - дзвонити до 103.

Відзначається, що в разі збільшення кількості інфікованих пропорційно зросте і кількість лікарень.

МОЗ визначило 240 лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів із COVID-19 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медична система України не витримає, якщо понад 5% населення одночасно захворіють COVID-19, - Зеленський

Коронавірус і карантин
лікарня карантин Мінздоров'я COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4 Олег Тихонов 055f40a1
Так понимаю что "врачи" в этих больницах уже пишут заявы на отпуск, за свой счёт в связи с семейными обстоятельствами, и на увольнение...
показати весь коментар
29.03.2020 21:44
+2 Шрек Баблокат
Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 1090
показати весь коментар
29.03.2020 21:45
+2 133133
Ледовые катки
показати весь коментар
29.03.2020 21:51
Дивитись коментарі