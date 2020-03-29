МОЗ визначило 240 лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів із COVID-19

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Міністерство охорони здоров'я спільно з главами ОДА і НСЗУ передбачило 240 медичних установ на всій території України для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Пріоритетним критерієм вибору визначено безпеку пацієнтів. Госпіталізовані з COVID-19 мають отримувати всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану, а ті пацієнти, які потрапили до лікарні через інші захворювання, не перетинались з інфікованими коронавірусом пацієнтами та безпечно проходили лікування", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що перелік лікарень сформований для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується. Пацієнти, які відчувають симптоми COVID-19, не можуть звертатися самостійно до цих закладів охорони здоров’я. Це може загрожувати їхньому здоров’ю. При виявленні симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю. А при наявності важких симптомів - температурі вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання - дзвонити до 103.

Відзначається, що в разі збільшення кількості інфікованих пропорційно зросте і кількість лікарень.

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