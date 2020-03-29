Кабмін спростив отримання допомоги із безробіття на період карантину, - Шмигаль

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Кабмін спростив отримання допомоги із безробіття на період карантину, - Шмигаль

Пізно ввечері в неділю, 29 березня, Кабінет Міністрів провів позачергове засідання.

Про це повідомив у телеграм глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно підтримали рішення про спрощення отримання допомоги із безробіття на період карантину. Відтепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання відповідної заяви в Центр зайнятості. Призначення виплати у такому разі так само здійснюватиметься з першого дня реєстрації", - уточнив він.

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Кабмін спростив отримання допомоги із безробіття на період карантину, - Шмигаль 01

Напомним, 25 марта правительство приняло решение, призванное защитить трудовые права работников и госслужащих в период ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

Коронавірус і карантин
безробіття Кабмін карантин звільнення Центр зайнятості Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 vitaliymkua
Зебілам не звикати.
Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5137
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29.03.2020 22:33
+5 АЛЕКС БОС
Регистрациею по безработице сыт не будешь.
73% все на регистрацию.
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29.03.2020 22:17
+4 Ali Hasan
Яке щастя, коли звільняють людину і вона втрачає свою роботу🙄 Всі зебіли щасливі, бо це можливе лише при бубочкє, найсучаснішому лідері всього Всесвіту☠️
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29.03.2020 22:26
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