Евакуація українців з-за кордону передбачатиме обов'язкову двотижневу обсервацію: готуємо перелік локацій, - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський зазначає, що вирішується питання повернення додому українських громадян, які не встигли повернутися додому до 28 березня, і щоб воно був максимально безпечним для оточуючих.

Про це він заявив в своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Серед іншого, вирішується питання українців, які не встигли повернутися додому до 28 березня. Їх подальше повернення, літаком, поїздом, автобусом, машиною або пішки, має бути максимально безпечним для оточуючих, а значить - буде передбачати обов'язкову двотижневу обсервацію. Зараз ми готуємо перелік відповідних локацій", - заявив Зеленський.

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За його словами, такими локаціями можуть стати українські готелі, з якими вже досягнуто попередніх домовленостей. "Кожна локація для обов'язкової обсервації буде підготовлена ​​в суворій відповідності до вимог Міністерства охорони здоров'я", - підкреслив Зеленський.