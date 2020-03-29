Евакуація українців з-за кордону передбачатиме обов'язкову двотижневу обсервацію: готуємо перелік локацій, - Зеленський

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Евакуація українців з-за кордону передбачатиме обов'язкову двотижневу обсервацію: готуємо перелік локацій, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що вирішується питання повернення додому українських громадян, які не встигли повернутися додому до 28 березня, і щоб воно був максимально безпечним для оточуючих.

Про це він заявив в своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Серед іншого, вирішується питання українців, які не встигли повернутися додому до 28 березня. Їх подальше повернення, літаком, поїздом, автобусом, машиною або пішки, має бути максимально безпечним для оточуючих, а значить - буде передбачати обов'язкову двотижневу обсервацію. Зараз ми готуємо перелік відповідних локацій", - заявив Зеленський.

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За його словами, такими локаціями можуть стати українські готелі, з якими вже досягнуто попередніх домовленостей. "Кожна локація для обов'язкової обсервації буде підготовлена ​​в суворій відповідності до вимог Міністерства охорони здоров'я", - підкреслив Зеленський.

Коронавірус і карантин
Зеленський карантин українці евакуація COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+35 Шимус
молодец- твой мальчик с задержкой в 2 месяца Эвакуация украинцев из-за границы будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию: готовим перечень локаций, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2242
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29.03.2020 22:42
+27 Ali Hasan
Із затримкою розвитку...
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29.03.2020 22:43
+18 Иннокентий beer
после 100 тыс. завезенных главзебил решил взять ситуацию под контроль.
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29.03.2020 22:42
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