Усі, хто повертаються в Україну, примусово пройдуть обсервацію, - Аваков

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Усі, хто повертаються в Україну, примусово пройдуть обсервацію, - Аваков

Всі українці зможуть повернутися на Батьківщину, проте мають пройти строгіший режим карантину.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі телеканалу "Україна24", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Останнім часом у нас багато спекуляцій ... досвідчені політики фальсифікують (інформацію. - Ред.) - "ви закрили кордони для своїх громадян, тому ви порушили Конституцію", - це брехня. Ми закрили сполучення -регулярні і нерегулярні - але будь-який громадянин, ледь живий або абсолютно здоровий, може прийти до українського кордону, і навіть якщо він втратить паспорт, ми його приймемо", - сказав Аваков.

За його словами, всі, хто хоче перетнути кордон, зможуть це зробити.

"У найближчі дні будуть, зокрема, спеціальні авіарейси, ми заберемо людей з В'єтнаму, з Бангкока", - сказав міністр.

Аваков підкреслив, що для цих людей буде діяти інший режим карантину.

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"Літак прилетить, всі ці люди пройдуть перевірку і примусово -обсервацію. Тільки потім-тест, і вони вийдуть на свободу", - пояснив глава МВС.

За словами Авакова, такий режим використовують близько 15 країн, це не новий підхід до недопущення поширення коронавірусу.

Нагадаємо, з 28 березня в зв'язку з поширенням коронавірусу Україна закрила кордони, щоб припинити пасажирське сполучення з іншими країнами.

Міністерство закордонних справ звернулося до всіх громадян України за кордоном з проханням не купувати квитки на рейси після 27 березня і розглянути можливість залишитися на час карантину.

Коронавірус і карантин
Аваков карантин евакуація COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 Володимир Мик
Аваков ты реальный даун или притворяешься?
Вон сегодня все видели видео, как прилетевшие из Вьетнама просто взяли и прошли из аэропорта на улицу. И никто их не смог остановить. Ни полиция, ни пограничники, ни гвардия... никто.

Никакая полиция, гвардия, СБУ, итд.. не в состоянии сдержать толпу...
Это наглядный пример того, что когда начнут массово толпами грабить магазины, заправки, дома зажиточных граждан, итд... никто не сможет остановить это по всей Украине, никто!
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29.03.2020 22:52
+12 5 копійок
Піздно всрався.
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29.03.2020 22:51
+8 XENOmorph X e9763c3a
Так вже сотні тисяч приїхали своїм ходом,ніякої обсервації не проходили.Та й тих,що раніше привезли,також не проходили.
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29.03.2020 22:54
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