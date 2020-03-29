"Батьківщина" і "За майбутнє" виступили проти банківського законопроєкту: його можуть не включити до порядку денного позачергового засідання, - нардеп від "Голосу" Железняк

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Законопроєкт про неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам можуть не розглядати у Верховній Раді на позачерговому пленарному засіданні, оскільки фракція ВО "Батьківщина" і депутатська група "За майбутнє" виступили проти такого рішення

Про це заявив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На жаль, деякі фракції виступили проти: це "Батьківщина" і група "За майбутнє". Тому, як я розумію, рішення про включення цього питання до порядку денного не буде, тобто воно не буде розглянуто на цьому позачерговому засіданні. І чи буде ще якесь позачергове засідання, на якому буде розглянуто цей законопроєкт, нам поки не відомо: ні від президента, ні від представників коаліції", - заявив Железняк після наради голів депутатських фракцій і груп у спікера Верховної Ради в неділю ввечері.

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