Завтра можуть відбутися два позачергових засідання Ради, - "слуга народу" Арахамія (оновлено)

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Завтра можуть відбутися два позачергових засідання Ради, - "слуга народу" Арахамія (оновлено)

У понеділок може відбутися два позачергових засідання поспіль.

Про це заявляє голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас завтра можуть бути одна або дві позачергові сесії", - сказав Арахамія журналістам увечері в неділю після наради лідерів фракцій і керівництва парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батьківщина" і "За майбутнє" виступили проти банківського законопроєкту: його можуть не включити до порядку денного позачергового засідання, - нардеп від "Голосу" Железняк

Арахамія пояснив, що на другому позачерговому пленарному засіданні в понеділок народні депутати можуть розглянути законопроєкти про банки, продаж землі.

Він не виключив, що може бути розглянутий законопроєкт, який надасть право "Укрпошті" працювати як банк: нараховувати пенсії і видавати їх в тих населених пунктах, де закрили відділення банків.

Він також зазначив, що якщо буде друге позачергове засідання Ради, то воно відбудеться відразу після закінчення першого, в понеділок.

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ВР карантин позачергове засідання Арахамія COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+12 18c49ed2
Завтра могут состояться два внеочередных заседания Рады, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7116
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29.03.2020 23:06
+8 18c49ed2
Делают все, чтобы нарушить законы и регламент и чтобы потом папа Беня смог бы заблокировать "антиколомойского" закона. Шулеры хреновы, Бенина школа
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29.03.2020 23:05
+7 senia
слуги народа конченые мрази
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29.03.2020 23:05
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