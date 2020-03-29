Рада очікує листа Зеленського про скликання позачергового засідання, - Разумков (оновлено)

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Верховна Рада чекає рішення президента України Володимира Зеленського про скликання позачергового засідання.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз чекаємо лист від президента про скликання позачергового засідання", - сказав Разумков журналістам після зустрічі керівництва парламенту з главами фракцій у неділю ввечері.

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Він розповів, що Погоджувальна рада розпочнеться в понеділок об 11 годині ранку, "в обмеженому режимі". "Ми не будемо туди запрошувати глав комітетів", - пояснив спікер.

За словами Разумкова, пленарне засідання буде недовгим і буде в залі засідань, а "маски, окуляри, рукавички будуть роздані народним депутатам".

Спікер Ради зазначив, що серед законопроєктів, які розглянуть депутати, законопроєкт який дозволить на час боротьби з коронавірусом проводити засідання профільних комітетіу режимі онлайн, урядовий законопроєкт, який обмежить до десяти мінімальних заробітних плат зарплати чиновникам, в тому числі і народним депутатам.

Разумков також сподівається, що 30 березня будуть призначені нові міністри в уряд