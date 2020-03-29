Рада очікує листа Зеленського про скликання позачергового засідання, - Разумков (оновлено)

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зараз чекаємо лист від президента про скликання позачергового засідання", - сказав Разумков журналістам після зустрічі керівництва парламенту з главами фракцій у неділю ввечері.
Він розповів, що Погоджувальна рада розпочнеться в понеділок об 11 годині ранку, "в обмеженому режимі". "Ми не будемо туди запрошувати глав комітетів", - пояснив спікер.
За словами Разумкова, пленарне засідання буде недовгим і буде в залі засідань, а "маски, окуляри, рукавички будуть роздані народним депутатам".
Спікер Ради зазначив, що серед законопроєктів, які розглянуть депутати, законопроєкт який дозволить на час боротьби з коронавірусом проводити засідання профільних комітетіу режимі онлайн, урядовий законопроєкт, який обмежить до десяти мінімальних заробітних плат зарплати чиновникам, в тому числі і народним депутатам.
Разумков також сподівається, що 30 березня будуть призначені нові міністри в уряд
Рада ожидает письма Зеленского о созыве заседания.
А Зеленский обьвил, что ожидает от Рады и депутатов ответственности при голосовании.
Друг от друга чего то ожидают и пережидают...
В общем, обделались по полной, а теперь действуют в стиле - я не я и хата не моя..
Позвоните ему пока еще не поздно...