Рада очікує листа Зеленського про скликання позачергового засідання, - Разумков (оновлено)

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Рада очікує листа Зеленського про скликання позачергового засідання, - Разумков (оновлено)

Верховна Рада чекає рішення президента України Володимира Зеленського про скликання позачергового засідання.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз чекаємо лист від президента про скликання позачергового засідання", - сказав Разумков журналістам після зустрічі керівництва парламенту з главами фракцій у неділю ввечері.

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Він розповів, що Погоджувальна рада розпочнеться в понеділок об 11 годині ранку, "в обмеженому режимі". "Ми не будемо туди запрошувати глав комітетів", - пояснив спікер.

За словами Разумкова, пленарне засідання буде недовгим і буде в залі засідань, а "маски, окуляри, рукавички будуть роздані народним депутатам".

Спікер Ради зазначив, що серед законопроєктів, які розглянуть депутати, законопроєкт який дозволить на час боротьби з коронавірусом проводити засідання профільних комітетіу режимі онлайн, урядовий законопроєкт, який обмежить до десяти мінімальних заробітних плат зарплати чиновникам, в тому числі і народним депутатам.

Разумков також сподівається, що 30 березня будуть призначені нові міністри в уряд

Коронавірус і карантин
Зеленський карантин позачергове засідання Разумков Дмитро COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Володимир Мик
Власть начала косить под дурачков.
Рада ожидает письма Зеленского о созыве заседания.
А Зеленский обьвил, что ожидает от Рады и депутатов ответственности при голосовании.
Друг от друга чего то ожидают и пережидают...
В общем, обделались по полной, а теперь действуют в стиле - я не я и хата не моя..
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29.03.2020 23:19
+3 cloud2009 26ea8082
так Вовка не знает что должен написать письмо...
Позвоните ему пока еще не поздно...
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29.03.2020 23:17
+3 время
З початку знайдіть його у країні смартфонів. Рада ожидает письма Зеленского о созыве внеочередного заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 8810
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29.03.2020 23:19
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