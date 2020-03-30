Кількість смертей від COVID-19 у Ломбардії скорочується, у Італії в цілому зростає кількість тих, що видужали

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В Італії констатують скорочення кількості нових випадків коронавірусу і смертей від його ускладнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Le Figaro.

Глава служби охорони здоров'я регіону Ломбардія, який називають епіцентром епідемії в Італії, Джуліо Галлера розповів, що, незважаючи на збереження високої смертності від коронавирусу, лікарі спостерігають зменшення кількості нових випадків інфікування.

"У всіх відділеннях невідкладної допомоги скоротилася кількість прибулих пацієнтів. Десь це більш помітно, десь менше", - розповів він.

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Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте також розповів в суботу, що в країні зафіксували найбільшу кількість тих, що одужали за добу, - 1434. За його словами, на початку тижня пройдуть консультації з експертами щодо прогнозів поширення хвороби. "Сподіваємося на хороші новини", - зазначив прем'єр. Водночас він підкреслив, що поки не варто розраховувати на швидке припинення карантину.