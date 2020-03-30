Рада сьогодні о 14:00 збереться на позачергове засідання, - пресслужба Апарату ВР

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Рада сьогодні о 14:00 збереться на позачергове засідання, - пресслужба Апарату ВР

У понеділок, 30 березня, відбудеться Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп).

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Місце проведення - вул.М.Грушевського, 5, конференц-зал. Погоджувальна рада розпочнеться об 11:00

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада на позачерговому засіданні розгляне питання призначення нових міністрів охорони здоров'я, фінансів та енергетики, - "слуга народу" Корнієнко

"Засідання Погоджувальної ради буде транслювати онлайн телеканал "Рада". Брифінги керівників фракцій і груп після закінчення Погоджувальної ради відбудуться в пресцентрі (кулуари третього поверху), вул. Грушевського, 5", - поінформувала пресслужба.

Пресслужба Ради також інформує, що о 14:00 30 березня розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради в сесійній залі (вул.М.Грушевського, 5).

Засідання буде транслювати телеканал "Рада".

Вхід журналістів до будівлі Верховної Ради (перший під'їзд) - за тимчасовою карткою акредитації, виданою на час карантину, і за наявності постійної акредитації, наголошено в повідомленні.

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ВР карантин позачергове засідання COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 Игорь Монахов
Зеленский заявил о намерении принять закон о рынке земли уже в понедельник.
Этим шагом он навсегда впишет себя в историю. Кровью больных и голодных людей.
Эта чумная гастроль людоедских идеологий по-любому последняя на очень долгий период, и не только в Украине. Эпидемия уже обнулила т.н. экономический неолиберализм везде, начиная с "первого мира". Со всей историей о медицине как "услуге", со всеми деньгами, которые ходят за пациентом вместо уволенных врачей и медсестёр, вместо сокращённых койкомест.
Не стоит цепляться за отговорку, что в силу рынок земли вступит с 2021 года, все мы понимаем, что де-факто в ситуации тотального беззакония обязательства будут возникать уже сейчас.
Так вот, принимать сейчас в беднейшей стране Европы закон о чумной распродаже - это не что иное, как мародёрство. Которое по логике обстоятельств ничем не отличается от торговли буханкой хлеба по цене серебряного сервиза в голодные годы. И знаю, что "либертарианцы" не видят в этом ничего криминального - невидимая рука рынка установила цену, с их точки зрения справедливую.
Но вот с точки зрения общественной морали это мародёрство.
И потому самоубийство для тех, кто за него проголосует. (с)
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30.03.2020 00:32
+7 cloud2009 26ea8082
завтра Беня прокатит Зелю с банковским законом, а Зеля кинет украинцев с законом про землю...
Так вижу...
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30.03.2020 00:09
+7 18c49ed2
Давайте дождемся завтра. Они уже со среды собираются вот-вот, вместо этого из зеленых дуп только дым идет. Завтра на все будем посмотреть.
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30.03.2020 00:19
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