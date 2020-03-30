Зміни до держбюджету передбачають максимально можливі витрати на освіту, спорт і культуру, - Зеленський

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Зміни до держбюджету передбачають максимально можливі витрати на освіту, спорт і культуру, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміни до держбюджету вносяться тільки на час карантину.

На це він зазначив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо, що залишаються видатки розвитку. Вони є необхідним драйвером для нашої економіки, яку не можна знекровлювати. Максимально, наскільки це можливо, уряд зберіг витрати на освіту, спорт і культуру. Так, далеко не все вдалося зберегти. Але це тимчасова економія, тільки на час карантину. Після його закінчення витрати на кожну сферу будуть повернуті", - заявив президент.

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Нагадаємо, 24 березня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт №3254 "Про внесення зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців".

Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив з категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020 року, так як документ, серед іншого, передбачав майже повне скасування фінансування освіти і науки, крім зарплат. Те саме стосувалося сфери культури. Проти чого виступили культурні діячі.

29 березня Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до Державного бюджету на 2020 рік.

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Бюджет-2020 Коронавірус і карантин
держбюджет Зеленський карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 maravillo
Стоит учесть, что "культура" в его понятии это сортирные юморины.
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30.03.2020 01:11
+7 Welt Schmerz
Та-а-ак... Особливо спірт та культура зараз на часі. Змагання якісь замутити треба або культурні заходи.
ДВББ
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30.03.2020 01:00
+5 Игорь Монахов
«Ну що, пане президенте, прийшов час закривати мінський смітник? У зв'язку з карантином зупинена робота багатьох базарів. Головний базар, де торгуються інтереси України, повинен бути закритий в першу чергу. Разом з главноторгуючими», - екс-нардеп Семен Семенченко
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30.03.2020 01:00
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