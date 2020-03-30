Не бачу сенсу їхати на шоу для депутатів, - батько загиблої активістки Гандзюк щодо пропозиції Венедіктової про візит до Києва

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Батько загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк не бачить сенсу зустрічатися з генпрокурором Іриною Венедіктовою.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Я опублікував своє звернення до Президента України позавчора. І вже позавчора близько опівночі до мене були дзвінки з Генеральної прокуратури. Просили мого приїзду в Київ. Учора були дзвінки з обласної прокуратури і не тільки. Планується зустріч пані Венедіктової та народних депутатів-членів ТСК, що займається контролем розслідування вбивства Каті та нападів на інших громадських активістів. Наскільки я розумію, я там не потрібен, там просто необхідна присутність мого адвоката - Євгенії Закревської. Напевно, хтось хотів влаштувати нардепам шоу. Мене привезли б з подачі Венедіктової і показали перед телекамерами: ось вона, ось батько (Катерини Гандзюк – ред.). А що відбувається з розслідуванням - нікого не буде цікавити. Нікому неважливо, що необхідний час для того, щоб вникнути у матеріали справи, адже вбивство Каті - це лише один із злочинів кримінального угруповання, що досі діє на Херсонщині. Я не бачу сенсу їхати на ці зустрічі", - сказав Віктор Гандзюк.

Як зазначив батько активістки, справа навіть не в тому, що він зараз має проблеми зі здоров’ям, які не дозволяють йому провести довгий час в автотранспорті. За його словами, ситуація повторюється по спіралі - як і тоді, коли Генеральну прокуратуру очолював Юрій Луценко; тоді також були дзвінки, прохання зайти на розмову. Батько Катерини Гандзюк заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з генпрокурором Венедіктовою, яка, за його словами, вже "на початку своєї роботи обманює суспільство".

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На його думку, відсторонення заступника генпрокурора Віктора Трепака від розслідування справи вбивства його доньки було нелогічним, адже саме за останні місяці відбулися такі потрібні зрушення у справі, було продовжено термін досудового розслідування, а значить - з’явилася надія на те, що усі винні таки будуть покарані.

Як сказав Віктор Гандзюк, після вчорашнього посту у Facebook в ініціативі "Хто замовив Катю Гадзюк?" щодо тиску на нього після звернення до Президента України, дзвінки з прокуратури наразі припинилися.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

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Триває суд над підозрюваним у замовленні нападу Владиславом Мангером і Олексієм Левіним (Москаленком).

27 березня, адвокат Масі Найєм заявив про відсторонення заступника Генерального прокурора Віктора Трепака від розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Трепака не відсторонювали, "його ключові справи ніхто не забирав". При цьому вона підтвердила, що департамент спецрозслідування замість Трепака став курирувати призначений сьогодні заступником Генерального прокурора Олексій Симоненко.

Віктор Трепак заявив, що подав у відставку і працює до понеділка. "Уже немає сенсу просто", - пояснив він своє рішення.

Віктор Гандзюк розкритикував генпрокурора Ірину Венедіктову, звинувативши її у брехні і заявивши, що вона зробила на багато місяців недосяжним прогрес у справі.

28 березня друзі покійної Катерини Гандзюк заявили, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова через керівництво Херсонської області намагається змусити Віктора Гандзюка залишити роботу в лікарні і під час карантину приїхати до Києва на зустріч з нею і народними депутатами.