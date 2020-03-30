Порошенко підтримав "антиКоломойський" закон Зеленського

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Жоден інвестор не вкладатиме гроші в Україну, якщо буде ризик, що гроші виведуть через механізми компенсації колишнім власникам збанкрутілих банків.

Як заявив після погоджувальної ради лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко, фракція голосуватиме за так званий банківський закон, який є головною умовою продовження співпраці України з МВФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми ухвалили рішення підтримувати банківський закон, який гарантує захист інтересів платників податків. Бо ніхто, жоден інвестор світу, жодна міжнародна фінансова організація не надасть Україні кредити, фінансову допомогу, якщо буде ризик, що ці гроші – гроші світових платників податків – будуть виведені з України через механізми компенсації колишнім власникам збанкрутілих банків всупереч рішенням міжнародних аудиторів, всупереч рішень судів. Безумовно, що "Європейська Солідарність" буде стояти на захисті національних інтересів держави і українських громадян", – наголосив Порошенко.

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Він також нагадав, що саме завдяки оздоровленню банківської системи, яке відбулося після 2014 року, сьогодні фінансовий сектор країни має запас міцності.

"Я хочу наголосити, що навіть ті страшенні випробування, які сьогодні життя посилає фінансово-банківській системі країни, демонструють, що банківська система сьогодні знаходиться в здоровому вигляді. Всі кроки, які робилися в 2014-2019 роках, очистили банківську систему від проблемних кредитів, які складали до 80 % , і ці гроші в більшості були розкрадені власниками банків. Ми на сьогодні демонструємо, що ми здатні протидіяти викликам, які є", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, в понеділок, 30 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. За даними Цензор.НЕТ, на порядку денному - 10 питань, зокрема законопроєкт про неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

29 березня заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що його можуть не розглядати у Верховній Раді на позачерговому пленарному засіданні, оскільки фракція ВО "Батьківщина" і депутатська група "За майбутнє" виступили проти такого рішення.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський закликав нардепів ухвалити необхідні для допомоги МВФ законопроєкти.

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