144,7 тис. громадян України повернулися з-за кордону на Батьківщину, - МЗС

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Станом на вечір 29 березня вже 144 698 громадян України повернулися додому за сприяння дипломатичних установ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України у Facebook.

Зазначається, що 174 українці перебувають за кордоном на карантині. Найбільше з них у Польщі - 107 осіб.

27 українців проходять лікування за кордоном.

Крім того, 8 українців вже одужали: в Японії - 4, в Італії - 2, у Польщі - 1, у ФРН - 1. Четверо українців, які перебувають за кордоном, померли від коронавірусу.

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Нагадаємо, з 28 березня у зв'язку з поширенням коронавірусу Україна закрила кордони, щоб припинити пасажирське сполучення з іншими країнами.

Міністерство закордонних справ звернулося до всіх громадян України за кордоном із проханням не купувати квитки на рейси після 27 березня і розглянути можливість залишитися на час карантину у країні перебування.