Кількість випадків COVID-19 у США стрімко зростає: заразилися - 142,5 тис., жертвами стали 2506 осіб

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Кількість випадків у США стрімко зростає, тоді як у Китаї кількість нових заражень обчислюється десятками на день.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

За даними на ранок 30 березня, кількість інфікованих коронавірусом у США становить 142 502.

Як сказав раніше президент США Дональд Трамп, країна вийшла на перше місце за випадками зараження коронавірусом через масове тестування людей.

Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих 2506 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 776 осіб. Кількість осіб, які видужали, сягнула 4856.

Кількість випадків COVID-19 у США стрімко зростає: заразилися - 142,5 тис., жертвами стали 2506 осіб 01

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Нагадаємо, раніше Сенат США ухвалив законопроєкт про виділення 2 трлн доларів на підтримку економіки країни. Це наймасштабніший пакет допомоги від уряду в американській історії. Передбачається, що кожен дорослий житель США отримає одноразову допомогу в розмірі 1200 доларів. Крім того, невеликі компанії зможуть розраховувати на дотації, що дозволяють забезпечити виплату заробітної плати.

Загалом кількість осіб, що заразилися коронавірусом, у світі станом на ранок 30 березня становить 722 435.

Коронавірус і карантин
карантин США COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 буков
На Московії все добре, БТРи катаються по Москві.
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30.03.2020 07:52
+2 Кирилл Лещенко
А нас, похоже, решили не расстраивать: сводки по новым случаям за вчера по Украине на Цензоре нет. Количество случаев COVID-19 в США стремительно растет: количество зараженных - 142,5 тыс., жертвами стали 2 506 человек - Цензор.НЕТ 5194
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30.03.2020 07:43
+2 Кирилл Лещенко
таки есть. но формат хитрожоп (цифры суточного прироста нет - нужно кумекать) и цифра явно не реалистична.
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30.03.2020 07:56
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