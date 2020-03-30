COVID-19: у світі захворіли 722,4 тис. осіб, померли - 33,9 тис., одужали - 151,9 тис. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 30 березня в усьому світі зареєстрували 722 435 випадків зараження коронавірусом, 29 березня інфікованих було 664 924 особи. На першому місці за кількістю заражень залишаються США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Перемогли хворобу за цей час 151 991 особа. Також у всьому світі зареєстрували 33 997 летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих 2506 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 776 осіб. Кількість осіб, які видужали, досягла 4856.

В Італії за цей час захворіли 97 689 осіб. Водночас померли там 10 779, вилікувалися 13 030 осіб.

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Іспанія повідомляє про 80 ​​110 інфікованих. Серед них 14 709 одужали, померли 6803 особи.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії та Китаї. У Франції померли 2611, в Німеччині - 541, у Великій Британії - 1231, в Ірані - 2640, у Нідерландах - 772, Бельгії - 431, Туреччині - 131.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 475 випадків COVID-19, 10 осіб померли, 6 - одужали.