У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада

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У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада

У Кропивницькому виявили коронавірус у водія маршрутного таксі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби міськради.

"Транспортні засоби чотирьох маршрутів громадського транспорту у Кропивницькому тимчасово припиняють свою роботу від понеділка, 30 березня. Не виїдуть на свої маршрути працівники підприємства-перевізника ПП "Паритет-Сервіс", водії маршрутних таксі №77, №104, №112 та №113, у колеги яких було виявлене захворювання на коронавірус COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Медичні працівники підприємства, які безпосередньо контактували з хворим, перебуватимуть у карантинному режимі, а у технічному парку триватиме перевірка на дотримання запроваджених санітарних норм на період дії режиму надзвичайної ситуації у Кропивницькому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у світі захворіли 722,4 тис. осіб, померли - 33,9 тис., одужали - 151,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Про подальшу роботу підприємства та функціонування маршрутів, які воно обслуговує, буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 475 випадків COVID-19, 10 осіб померли, 6 - одужали.

Коронавірус і карантин
карантин Кропивницький маршрутки COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Петро Оленев
Хто понавозил заразы в Украину? Хто пиарился и бил жителей в Санжарах?
Пора проводить президентские выборы. Клован должен выйти и сказать - Я обосрался, устал и ухожу. Простите меня, зетипиллы...И встать на коленки и поцеловать в дупу Петра. Прям на сцене квартала 95
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30.03.2020 08:38
+6 Кирилл Лещенко
не факт. предполагаю, что вирус уже давно (с начала февраля, минимум) тихо бродит. вирус есть. стратегии нет. но есть желание под шумок загнать народ под плинтус. У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада - Цензор.НЕТ 4855
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30.03.2020 08:34
+5 Кирилл Лещенко
и во Львове тоже... У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада - Цензор.НЕТ 8010 однако ж "йумар" проблемы адекватности закрытия метро в Киеве не снимает.
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30.03.2020 08:36
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