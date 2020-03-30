У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби міськради.
"Транспортні засоби чотирьох маршрутів громадського транспорту у Кропивницькому тимчасово припиняють свою роботу від понеділка, 30 березня. Не виїдуть на свої маршрути працівники підприємства-перевізника ПП "Паритет-Сервіс", водії маршрутних таксі №77, №104, №112 та №113, у колеги яких було виявлене захворювання на коронавірус COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Медичні працівники підприємства, які безпосередньо контактували з хворим, перебуватимуть у карантинному режимі, а у технічному парку триватиме перевірка на дотримання запроваджених санітарних норм на період дії режиму надзвичайної ситуації у Кропивницькому.
Про подальшу роботу підприємства та функціонування маршрутів, які воно обслуговує, буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 475 випадків COVID-19, 10 осіб померли, 6 - одужали.
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