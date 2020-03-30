Рада не внесла до порядку денного закон проти Коломойського, ухвалити який просив Зеленський

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На позачерговому засіданні парламенту, призначеному на 30 березня, крім питань, пов'язаних з Кабінетом міністром і організацією роботи Верховної Ради, буде розглянуто низку законопроєктів, зокрема щодо боротьби з коронавірусною інфекцією. Законопроєктів про ринок землі і банківську діяльність немає в порядку денному, Рада лише розгляне скорочення термінів подачі альтернативних банківському законопроєктів.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

В оприлюдненому пресслужбою апарату Верховної Ради порядку денному зазначено 13 пунктів.

Зокрема, серед питань, які розгляне український парламент під час позачергового засідання, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Також народні депутати розглянуть законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення, проєкт Закону про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України", проєкт постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні о 14:00 збереться на позачергове засідання, - пресслужба Апарату ВР

Крім того, на позачерговому засіданні нардепи розглянуть питання про звільнення Уманського з посади міністра фінансів України, Ємця - з посади міністра охорони здоров'я України, а також про призначення Степанова міністром охорони здоров'я України, Марченка - міністром фінансів України і Буславець - міністром енергетики та захисту довкілля.

Також парламентарії розглянуть законопроєкт про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та про скорочення терміну подачі альтернативних законопроєктів до проєкту Закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".