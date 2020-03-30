Кабмін має намір допомогти жителям ОРДЛО в боротьбі з коронавірусом: обіцяють гумконвої із засобами захисту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
Він наголосив, що Україна своїх громадян не кидає і буде про них дбати.
"Згідно з Конституцією, кожен громадянин України підлягає захисту. Наше завдання забезпечити всіх громадян України тестами, захисними масками, медичною допомогою – всім, що необхідно. У тому числі, звичайно, і наших громадян, які проживають на тимчасово окупованій території", - зазначив Резніков.
"Яким чином це зробити технічно? Ми будемо пропонувати гуманітарні конвої, будемо просити Міжнародний комітет Червоного Хреста, гуманітарні місії ООН – це зробити", - додав віцепрем'єр.