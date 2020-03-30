Рада скоротить зарплати чиновникам до 10 мінімальних зарплат, - Разумков

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За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, скорочення зарплат буде стосуватися всіх. Зокрема і наглядових рад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Буде урядовий законопроєкт, пов'язаний зі змінами до бюджету. Багато слушних пропозицій було і про зменшення зарплат для чиновників. Я розумію, що всі хочуть отримувати гідну зарплату, але сьогодні такі виклики перед державою, що мабуть треба трохи вгамувати апетити", - підкреслив спікер парламенту.

За словами Разумкова, це буде стосуватися всіх, в тому числі і членів наглядових рад.

"Це буде стосуватись всіх. В тому числі наглядові ради. Ми запропонували саме таку позицію до Кабінету міністрів України. І народні депутати, і міністри, всі. Обмеження буде на рівні 10-ти мінімальних заробітних плат", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до державного бюджету на 2020 рік.

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