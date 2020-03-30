Дехто з нардепів уже вилікувався від коронавірусу, - Разумков

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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляє, що дехто з народних депутатів вже вилікувався від коронавірусу.

Про це він повідомив у коментарі журналістам в неділю пізно ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації в країні з коронавірусом та того, що деякі депутати опинилися в лікарні з цією хворобою, Разумков сказав: "Є навіть ті, які вже вилікувалися, з чим я їх вітаю і Верховна Рада".

Водночас, Разумков не уточнив, про кого саме йдеться.

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Як повідомлялося 18 березня стало відомо, що у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус. Згодом COVID-19 виявили ще у двох депутатів: члена фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева та представника фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка. У депутата групи "Довіра" Сергія Вельможного лабораторний тест не підтвердив наявність коронавірусу, але захворів його син. 24 березня стало відомо, що на коронавірус захворів також позафракційний депутат Сергій Рудик. 28 березня народна депутатка, яку виключили з фракції "Слуга народу", Анна Скороход заявила, що у неї виявили COVID-19. 29 березня заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що народний депутат від "Слуги народу" Володимир Ватрас захворів на COVID-19.



