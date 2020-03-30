Петиція про поновлення Супрун на посаді голови МОЗ набрала необхідну кількість голосів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
"Тоді, коли Україна стоїть на порозі епідемії COVID-19, ми як ніколи, потребуємо посади міністра охорони здоров'я фахівця своєї справи. Такого рівня, як колишній міністр - Уляна Супрун. Наша медицина, безумовно, була б у набагато кращому стані, якщо б новий уряд не блокував продовження медичної реформи, розпочатої Супрун. Цей час, на жаль, втрачено.
Але зараз, під час небезпечного виклику, ми повинні вимагати у влади повернення Уляни Супрун в крісло міністра", - йдеться в документі.
Петиція була зареєстрована 23 березня. Станом на ранок понеділка, 30 березня, цю пропозицію підтримали 26 тис. 51 осіб. Тепер на петицію мусить відповісти Зеленський.
Супрун очолювала МОЗ з 1 серпня 2016 по 29 серпня 2019 року.
Кєргуду, школьнєґ?