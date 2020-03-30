Петиція про поновлення Супрун на посаді голови МОЗ набрала необхідну кількість голосів

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Петиція про поновлення Супрун на посаді голови МОЗ набрала необхідну кількість голосів

Петиція на сайті Президента Володимира Зеленського про поновлення Уляни Супрун на посаді глави Міністерства охорони здоров'я набрала необхідну кількість підписів - 25 тисяч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Тоді, коли Україна стоїть на порозі епідемії COVID-19, ми як ніколи, потребуємо посади міністра охорони здоров'я фахівця своєї справи. Такого рівня, як колишній міністр - Уляна Супрун. Наша медицина, безумовно, була б у набагато кращому стані, якщо б новий уряд не блокував продовження медичної реформи, розпочатої Супрун. Цей час, на жаль, втрачено.

Але зараз, під час небезпечного виклику, ми повинні вимагати у влади повернення Уляни Супрун в крісло міністра", - йдеться в документі.

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Петиція була зареєстрована 23 березня. Станом на ранок понеділка, 30 березня, цю пропозицію підтримали 26 тис. 51 осіб. Тепер на петицію мусить відповісти Зеленський.

Супрун очолювала МОЗ з 1 серпня 2016 по 29 серпня 2019 року.

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Топ коментарі
+22 Андрей Королько a621a273
Неужели вы думаете что она согласится на это?Зеленский назначает не специалистов,а лично ему обязанных за должность.Зеленский - выходец из совково-пролетарского региона,с таким же менталитетом.Он не поймет в принципе Супрун с ее американским мышлением.
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30.03.2020 09:38
+22 dtrscnij grsrt
Мова про лікаря, а не порнозірку.
Кєргуду, школьнєґ?
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30.03.2020 09:38
+22 Юрій Ан
Супрун сказала, что вернется только с Порошенко.
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30.03.2020 09:38
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