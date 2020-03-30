Якщо голосів забракне, запропонуємо хворим колегам прийти і проголосувати в захисних костюмах, - Арахамія

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Депутати від "Слуги народу", які хворіють або перебувають у самоізоляції, зможуть взяти участь у позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня в захисних костюмах.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".

За його словами, на позачерговому засіданні не візьмуть участь близько 30 депутатів від фракції. Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко також підтвердив, що на позачергове не прийде до 30 депутатів від "Слуги народу".

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"У нас теж є люди, які захворіли не на коронавірус, але просто хворіють. Є люди, які офіційно на карантині, люди на самоізоляції. Станом на цей момент, у нас є десь 215-220 осіб (всього у фракції 248 депутатів. - Ред.)", - сказав Арахамія.

Він пояснив, що якщо забракне голосів, у фракції "Слуга народу" запропонують одягнути окремих депутатів у захисні костюми для того, щоб вони могли прийти і взяти участь у голосуванні.

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Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня. На ньому депутати розглянуть пакет законопроєктів для подолання кризи, викликаного епідемією коронавірусу.