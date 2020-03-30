Фракція "ЄС" проголосує за ринок землі тільки в разі заборони на продаж держземель, - Порошенко

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"Європейська Солідарність" готова підтримати ухвалення закону про землю у тому випадку, якщо в документі буде передбачена заборона на продаж державної землі, а також інші поправки, які були запропоновані депутатами фракції з метою зробити ринок землі прозорим, доступним перш за все для дрібних фермерів, убезпечити його від надмірної концентраціі та відмивання сумнівних коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявив п'ятий Президент України і лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Європейська Солідарність" в цих умовах категорично проти продажу державної землі. Ми готові підтримати відкриття ринку землі для того, щоб власники земельних паїв, які є ними вже понад 20 років, мали можливість розпоряджатися своєю власністю. Але державна власність – 11,5 мільйонів державної землі, комунальна, муніципальна власність точно не має продаватися зараз в цих умовах", – зазначив він.

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За словами Порошенка, зараз де-факто ультиматимумом є те, щоб поставити жорстку заборону продажу державної землі в цьому законі. Державна земля має в цих умовах залишатися державною без обмежень термінів.

Також п'ятий президент додав, що профільний комітет повинен розглядати поправки до закону про землю, і від його результатів залежатиме голосування на засіданні.

"Поки що нам сказали, що нарешті вирішили піти на зустріч і заборонити продаж державної і муніципальної землі, забезпечити перевірку чистоти коштів, які використовуються в ринку землі. Забезпечити запровадження земельного кадастру, всіх необхідних документів для захисту селян, для того, щоб через мінімальну ціну захистити інтереси людини в селі. І я твердо переконаний, що партія "Європейська Солідарність" доб’ється зазначених результатів і ми визначимося щодо голосування по цьому важливому закону", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планує розглянути закон про землю, банки та інші законопроєкти.