Шмигаль вніс у Раду проєкти постанов про звільнення Ємця та Уманського

4801 29
кабмин,правительство

У Верховній Раді зареєстровано проєкти постанов про звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського.

Документи про звільнення Ємця та Уманського з'явилися на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Ініціатором проєктів постанов є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Постанови спрямовані на розгляд профільних комітетів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На посаду міністра енергетики пропонують призначити Богуславець, охорони здоров'я - Степанова, фінансів - Марченка, - нардеп від "ЄС" Геращенко. ФОТО

Водночас зареєстрували проєкти постанов про призначення міністром охорони здоров'я Максима Степанова - колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації, міністром фінансів Сергія Марченка і міністром енергетики та захисту довкілля Ольгу Буславець.

На порядку денному позачергового засідання парламенту зазначено, що депутати мають розглянути зміни міністра охорони здоров'я, міністра фінансів і міністра енергетики.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня. На ньому депутати розглянуть пакет законопроєктів для подолання кризи, викликаної епідемією коронавірусу.

Новий Кабмін
Кабмін звільнення Уманський Денис Шмигаль Ємець Ілля
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10 павел павлов имбик
ну емца только на увольнение, так как ему скоро 65, то пусть готовится становиться трупом
показати весь коментар
30.03.2020 09:49
+4 Muron
Не довго музика играла, не довго фраєр танцював! Шмыгаль внес в Раду проекты постановлений об увольнении Емца и Уманского - Цензор.НЕТ 6033
Безмежні лише всесвіт та дурість людська - Альберт ЕЙНШТЕЙН
показати весь коментар
30.03.2020 09:49
+4 18c49ed2
Не долго музыка играла .... Турбоминистры турборежима тарбодурости. Так быстро еще ни одна власть не сыпалась. А в кабмине до сих пор треть мест вакантные. Посмотрим что будет дальше после пленок Геруса\Ермака
показати весь коментар
30.03.2020 09:58
Дивитись коментарі