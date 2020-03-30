Шмигаль вніс у Раду проєкти постанов про звільнення Ємця та Уманського

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У Верховній Раді зареєстровано проєкти постанов про звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського.

Документи про звільнення Ємця та Уманського з'явилися на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Ініціатором проєктів постанов є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Постанови спрямовані на розгляд профільних комітетів.

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Водночас зареєстрували проєкти постанов про призначення міністром охорони здоров'я Максима Степанова - колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації, міністром фінансів Сергія Марченка і міністром енергетики та захисту довкілля Ольгу Буславець.

На порядку денному позачергового засідання парламенту зазначено, що депутати мають розглянути зміни міністра охорони здоров'я, міністра фінансів і міністра енергетики.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня. На ньому депутати розглянуть пакет законопроєктів для подолання кризи, викликаної епідемією коронавірусу.