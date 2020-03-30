Кабмін посилює карантинні заходи через коронавірус, - Ємець

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Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу міністра охорони здоров'я Іллі Ємця щодо посилення карантинних заходів через коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні уряду 29 березня.

"Ми маємо захистити українців. Я все життя рятую життя людей і зараз зроблю усе, щоб якомога менше наших співгромадян постраждали від коронавірусу. Діяти треба швидко і рішуче", - заявив Ілля Ємець.



Ухвалена постанова передбачає, що на осіб, які мали контакт з хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) або хворіють на коронавірусну хворобу (COVID-19) та не потребують госпіталізації, покладається обов’язок дотримуватися режиму самоізоляції з метою запобігання поширенню хвороби в Україні.



Особи, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, підлягатимуть обсервації (ізоляції) протягом 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

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Обласні та Київська міська державні адміністрації мають забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.



Крім того, постанова передбачає, що до 5 квітня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України має розробити та впровадити Електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання режиму самоізоляції та обсервації.

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Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада домовилася з деякими готелями щодо облаштування там місць для обсервації повернутих з інших країн громадян.

Крім того, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабмін спростив отримання допомоги з безробіття на період карантину.