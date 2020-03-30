Кабмін посилює карантинні заходи через коронавірус, - Ємець

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Кабмін посилює карантинні заходи через коронавірус, - Ємець

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу міністра охорони здоров'я Іллі Ємця щодо посилення карантинних заходів через коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні уряду 29 березня.

"Ми маємо захистити українців. Я все життя рятую життя людей і зараз зроблю усе, щоб якомога менше наших співгромадян постраждали від коронавірусу. Діяти треба швидко і рішуче", - заявив Ілля Ємець.

Ухвалена постанова передбачає, що на осіб, які мали контакт з хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) або хворіють на коронавірусну хворобу (COVID-19) та не потребують госпіталізації, покладається обов’язок дотримуватися режиму самоізоляції з метою запобігання поширенню хвороби в Україні.

Особи, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, підлягатимуть обсервації (ізоляції) протягом 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

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Обласні та Київська міська державні адміністрації мають забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.

Крім того, постанова передбачає, що до 5 квітня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України має розробити та впровадити Електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання режиму самоізоляції та обсервації.

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Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада домовилася з деякими готелями щодо облаштування там місць для обсервації повернутих з інших країн громадян.

Крім того, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабмін спростив отримання допомоги з безробіття на період карантину.

Кабмін посилює карантинні заходи через коронавірус, - Ємець 01

Коронавірус і карантин
Кабмін карантин Мінздоров'я COVID-19 обсервація Ємець Ілля коронавірус
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Топ коментарі
+14 Україна ЮА
блін, вірус вже на повну катушку атакує, а в нас все тільки "должен", "обязан". "разработать".. Все в майбутньому часі.. Блін, а робити це все потрібно було ще вчора, а не масками барижити !!
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30.03.2020 09:58
+11 Вася Шевченко f77d76ba
правильные слова... да только действия до этого дня были катастрофично безответственные, с теми ж новоприбывшими из очагов заразы... нельзя было доверять слову (даже бамажке) о добровольной самоизоляции... это такой капкан...в котором мы оказались все из-за непродуманных шараханий и панки внутри власти... ну Вы же, как медик, это понимаете???
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30.03.2020 09:58
+10 Baden
Без года труп.
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30.03.2020 09:56
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