Кабмін посилює карантинні заходи через коронавірус, - Ємець

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні уряду 29 березня.
"Ми маємо захистити українців. Я все життя рятую життя людей і зараз зроблю усе, щоб якомога менше наших співгромадян постраждали від коронавірусу. Діяти треба швидко і рішуче", - заявив Ілля Ємець.
Ухвалена постанова передбачає, що на осіб, які мали контакт з хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) або хворіють на коронавірусну хворобу (COVID-19) та не потребують госпіталізації, покладається обов’язок дотримуватися режиму самоізоляції з метою запобігання поширенню хвороби в Україні.
Особи, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, підлягатимуть обсервації (ізоляції) протягом 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.
Обласні та Київська міська державні адміністрації мають забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.
Крім того, постанова передбачає, що до 5 квітня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України має розробити та впровадити Електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання режиму самоізоляції та обсервації.
Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада домовилася з деякими готелями щодо облаштування там місць для обсервації повернутих з інших країн громадян.
Крім того, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабмін спростив отримання допомоги з безробіття на період карантину.