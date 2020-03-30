Разумков підписав розпорядження про проведення 30 березня позачергового засідання Ради. ДОКУМЕНТ

1151

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту сьогодні, 30 березня.

Про це повідомила пресслужба парламенту у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з вимогою президента України про скликання позачергового засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання і відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання на 14 годину 30 березня 2020 року", - зазначається в тексті документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні о 14:00 збереться на позачергове засідання, - пресслужба Апарату ВР

Як повідомлялося, ВР 30 березня розгляне питання боротьби з коронавірусом, призначення в Кабмін і зміни до Держбюджету. Ринку землі і банківського законопроєкту в порядку денному немає.