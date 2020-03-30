Підписавши протокол у Мінську 11 березня, нинішня влада не пішла далі попередньої, - віцепрем'єр Резніков

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Підписавши протокол у Мінську 11 березня, нинішня влада не пішла далі попередньої, - віцепрем'єр Резніков

Підписавши протокол у Мінську 11 березня, українська влада не пішла далі, ніж минула влада в 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, наявність підписів під протоколом Тристоронньої контактної групи представників "Л/ДНР" не надає їм юридичну суб'єктність.

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"Якщо ми підтвердили повноваження Захарченка та Плотницького в 2014 році, дозволивши їм підписатися під Мінськом угод поряд з повноважними представниками України, Росії та ОБСЄ, то нічого більше ми не зробили і зараз. Українська сторона в мінському процесі зараз не пішла далі, ніж українська сторона в 2014 році - суб'єктність невизнаних республік не виникає від цього", - повідомив Резніков.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ в Мінську був підписаний документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ був підписаний в тому числі і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.

Агресія Росії проти України
мінські угоди Міністерство з питань окупованих територій Резніков
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Топ коментарі
+23 Майкл Козырный
2014й и 2020... не не канает отмазка зебил)
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30.03.2020 10:03
+16 Кирилл Лещенко
А пошла бы уже ваша власть далеко-далеко! Подписав протокол в Минске 11 марта нынешняя власть не пошла дальше предыдущей, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 8208
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30.03.2020 10:01
+15 133133
В 2014-м подписи Захера и Плотницкого никак не были прописаны в тексте,

а в 2020-м они в тексте прописаны.
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30.03.2020 10:12
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