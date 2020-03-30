На ранок 30 березня підтверджено 480 випадків COVID-19 в Україні, 11 осіб померли, 6 - одужали, за добу надійшло 298 підозр, - МОЗ

10560 74
На ранок 30 березня підтверджено 480 випадків COVID-19 в Україні, 11 осіб померли, 6 - одужали, за добу надійшло 298 підозр, - МОЗ

В Україні зафіксовано 480 випадків корона вірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нові випадки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 23 випадки;
▪️Волинська область — 2 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 8 випадків;
▪️Донецька область — 6 випадків;
▪️Житомирська область — 5 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 11 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 41 випадок;
▪️Кіровоградська область — 4 випадки;
▪️м. Київ — 102 випадки;
▪️Київська область — 49 випадків;
▪️Львівська область — 6 випадків;
▪️Луганська область — 2 випадки;
▪️Одеська область — 8 випадків;
▪️Полтавська область — 1 випадок;
▪️Рівненська область — 11 випадків;
▪️Сумська область — 9 випадків;
▪️Тернопільська область — 60 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Хмельницька область — 2 випадки;
▪️Чернівецька область — 75 випадків;
▪️Черкаська область — 50 випадків;
▪️Чернігівська область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 березня 2020 року до Центру надійшло 298 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2264 повідомлень про підозру на COVID-19.

Також читайте: Чотири нові випадки COVID-19 зареєстровано в Донецькій області, - голова ОДА Кириленко

На ранок 30 березня підтверджено 480 випадків COVID-19 в Україні, 11 осіб померли, 6 - одужали, за добу надійшло 298 підозр, - МОЗ 01
На ранок 30 березня підтверджено 480 випадків COVID-19 в Україні, 11 осіб померли, 6 - одужали, за добу надійшло 298 підозр, - МОЗ 02

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8 cloud2009 26ea8082
На утро 30 марта подтверждены 480 случаев COVID-19 в Украине, 11 человек умерли, 6 - выздоровели, за сутки поступило 298 подозрений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7825
показати весь коментар
30.03.2020 10:13
+7 SANDY
їдемо на риболовлю На утро 30 марта подтверждены 480 случаев COVID-19 в Украине, 11 человек умерли, 6 - выздоровели, за сутки поступило 298 подозрений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9505 сонце, чисте повітря і жодних вірусів
показати весь коментар
30.03.2020 10:12
+6 буков
Поки що не все так жахливо, сидимо вдома.
показати весь коментар
30.03.2020 10:10
Дивитись коментарі