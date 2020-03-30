На ранок 30 березня підтверджено 480 випадків COVID-19 в Україні, 11 осіб померли, 6 - одужали, за добу надійшло 298 підозр, - МОЗ

10560

В Україні зафіксовано 480 випадків корона вірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нові випадки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 23 випадки;

▪️Волинська область — 2 випадки;

▪️Дніпропетровська область — 8 випадків;

▪️Донецька область — 6 випадків;

▪️Житомирська область — 5 випадків;

▪️Закарпатська область — 1 випадок;

▪️Запорізька область — 11 випадків;

▪️Івано-Франківська область — 41 випадок;

▪️Кіровоградська область — 4 випадки;

▪️м. Київ — 102 випадки;

▪️Київська область — 49 випадків;

▪️Львівська область — 6 випадків;

▪️Луганська область — 2 випадки;

▪️Одеська область — 8 випадків;

▪️Полтавська область — 1 випадок;

▪️Рівненська область — 11 випадків;

▪️Сумська область — 9 випадків;

▪️Тернопільська область — 60 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 1 випадок;

▪️Хмельницька область — 2 випадки;

▪️Чернівецька область — 75 випадків;

▪️Черкаська область — 50 випадків;

▪️Чернігівська область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 березня 2020 року до Центру надійшло 298 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2264 повідомлень про підозру на COVID-19.

Також читайте: Чотири нові випадки COVID-19 зареєстровано в Донецькій області, - голова ОДА Кириленко



