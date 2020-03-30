Масове тестування на коронавірус стартує у Львові. Першими перевірять водіїв громадського транспорту, медиків і соцпрацівників

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Міський голова Андрій Садовий повідомив, що у Львові від сьогодні починають масове тестування на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомили в пресслужбі мерії.

За його словами, експрес-тестами будуть тестувати водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників.

"Ми домовились на 5 наших швейних підприємствах, вони шиють захисні костюми, маски, окуляри у нас є. Можливо, щось ще прийде по державній лінії", - сказав він.

"Ми сьогодні починаємо тими експрес-тестами тестувати наших водіїв автобусів, тролейбусів та трамваїв, тих, хто працює у Нічліжці (центрі перебування бездомних громадян. – Ред.), соціальних працівників, які ходять до людей, котрі вдома. Нам важливо, щоб система працювала і ті люди, які забезпечують обслуговування, були здоровими.

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Звичайно, тестування мають проходити також медичні працівники, щоб ми своєчасно це виявляти. Бо сьогодні кожен лікар та кожна медсестра - це наш золотий запас. Також ті люди, котрі обслуговують життя міста — двірники, водії тощо", - сказав Садовий.

У мерії уточнили, що тестування проводитимуть з допомогою експрес-тестів, які місто закупило за кошти благодійників.

Сьогодні будуть тестувати водіїв трамваїв та тролейбусів, від завтра - ще водіїв АТП-1. Також від сьогодні тестуватимуть працівників соціальних служб та медиків.

Як повідомлялося раніше, у Львівській області зареєстровано 6 випадків захворювання на коронавірус.