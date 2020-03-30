Кандидатка на главу Міненерго Буславець погоджувала формулу "Роттердам+". За неї проголосувати не зможу, - Герус

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Кандидатка на посаду міністра енергетики Ольга Буславець керувала профільним департаментом у Міненерго, який погоджував порядок розрахунку ціни електроенергії, відомий як "Роттердам+".

Про це повідомив депутат ВР від "Слуги народу", глава енергетичного комітету Андрій Герус у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Навесні 2016 року в Україні запровадили новий порядок розрахунку ціни електроенергії. В народі він отримав назву "Роттердам+". Цей порядок розробляло тодішнє НКРЕКП, а погоджувало його міністерство енергетики. У міністерстві енергетики його спочатку погоджував профільний департамент. Очолювала тоді цей профільний департамент сьогоднішня кандидатка на міністра енергетики Ольга Буславець, відповідний підпис на погодженні від 05.02.2016", - розповів Герус.

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Він уточнив, що сьогодні не зможе натиснути зелену кнопку під час голосування щодо кандидатури міністра енергетики.

"Формулу "Роттердам+" критикували гумористично у серіалі "Слуга Народу". Володимир Зеленський критикував "Роттердам+" цілком серйозно на дебатах із Петром Порошенком. Критикував цю формулу багато і я. Як я зможу вам дивитися в очі, якщо проголосую за людину, яка погодила цю формулу. Не зможу", - написав нардеп.



