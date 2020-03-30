На Житомирщині облаштували 12 пунктів для тимчасового приймання інфікованих коронавірусом. ФОТО

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У Житомирській області біля 12 медичних установ рятувальники спільно з правоохоронцями встановили намети, в яких облаштували тимчасові пункти для прийому хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Житомирська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальники Житомирської області спільно з правоохоронцями встановили намети для облаштування тимчасових пунктів прийому і сортування хворих на території 12 установ охорони здоров'я першої хвилі, розташованих у районах області та м. Житомир", - йдеться в повідомленні.

На Житомирщині облаштували 12 пунктів для тимчасового приймання інфікованих коронавірусом 01

Зазначається, що наповненням наметів необхідним обладнанням для перебування хворих займаються керівники медичних установ.

На Житомирщині облаштували 12 пунктів для тимчасового приймання інфікованих коронавірусом 02

Правопорядок біля таких пунктів забезпечуватимуть правоохоронці.

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Коронавірус і карантин
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