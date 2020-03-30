Про відмови в тестуванні на COVID-19 повідомляйте на гарячу лінію МОЗ, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, в міністерство надходять повідомлення про те, що людям відмовляють у тестуванні.
"Я хочу звернутися до всіх громадян, які мають підстави для проведення тестування. Про кожну відмову в тестуванні, будь ласка, повідомляйте на гарячу лінію. Ми на національному рівні та регіональному з фахівцями будемо розглядати кожне таке звернення, щоб максимально забезпечити проведення тестувань усіх, хто цього потребує", - наголосив він.
- Алло.
Ответ:
- И тебе алло, добрый человек.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/korban-ahmetov-reshil-potorgovatsya-s-kievom-chtoby-sohranit-vliyanie-na-donbasse-no-pereblefoval-i-seychas-stradaet-103299.html