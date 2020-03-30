Про відмови в тестуванні на COVID-19 повідомляйте на гарячу лінію МОЗ, - головний санлікар Ляшко

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Міністерство охорони здоров'я закликає громадян, які мають підстави для проведення тестування, в разі відмови в проведенні тестування звертатися на гарячу лінію МОЗ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в міністерство надходять повідомлення про те, що людям відмовляють у тестуванні.

"Я хочу звернутися до всіх громадян, які мають підстави для проведення тестування. Про кожну відмову в тестуванні, будь ласка, повідомляйте на гарячу лінію. Ми на національному рівні та регіональному з фахівцями будемо розглядати кожне таке звернення, щоб максимально забезпечити проведення тестувань усіх, хто цього потребує", - наголосив він.

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Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я тестування Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 т р у д а р ь
Звонок по телефону:
- Алло.
Ответ:
- И тебе алло, добрый человек.
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30.03.2020 10:44
+1 т р у д а р ь
Геннадию Корбану 45 лет, с 1999 года он соратник и партнер одного из самых богатых людей Центральной и Восточной Европы Игоря Коломойского. С 2008-го Корбан и сам регулярно входит в сотню самых состоятельных украинских бизнесменов. У него четверо сыновей. Его считают самым профессиональным рейдером страны. Про відмови в тестуванні на COVID-19 повідомляйте на гарячу лінію МОЗ, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8718 Проработав в критический для независимости Украины 2014-й год заместителем губернатора Днепропетровской области (а фактически осуществляя все оперативное управление) и получив после отставки семь уголовных дел, пошел в политику. Пытался стать нардепом на довыборах в Чернигове, возглавил партию "Українське об'єднання патріотів - УКРОП", сейчас баллотируется в мэры Киева.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/korban-ahmetov-reshil-potorgovatsya-s-kievom-chtoby-sohranit-vliyanie-na-donbasse-no-pereblefoval-i-seychas-stradaet-103299.html
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30.03.2020 10:47
+1 DEDALiu
А тем временем Brent $22.77. На пользу? Про відмови в тестуванні на COVID-19 повідомляйте на гарячу лінію МОЗ, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7209
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30.03.2020 10:48
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