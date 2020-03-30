Про відмови в тестуванні на COVID-19 повідомляйте на гарячу лінію МОЗ, - головний санлікар Ляшко

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Міністерство охорони здоров'я закликає громадян, які мають підстави для проведення тестування, в разі відмови в проведенні тестування звертатися на гарячу лінію МОЗ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в міністерство надходять повідомлення про те, що людям відмовляють у тестуванні.

"Я хочу звернутися до всіх громадян, які мають підстави для проведення тестування. Про кожну відмову в тестуванні, будь ласка, повідомляйте на гарячу лінію. Ми на національному рівні та регіональному з фахівцями будемо розглядати кожне таке звернення, щоб максимально забезпечити проведення тестувань усіх, хто цього потребує", - наголосив він.

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