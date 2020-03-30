Ціни на нафту впали до рівня 2002 року

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У понеділок, 30 березня, барель нафти марки WTI подешевшав до 20 доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Видання зазначає, що на тлі пандемії коронавірусу ціна на нафту марки WTI впала на 3,9 відсотка, ф'ючерси марки Brent подешевшали на 4,9 відсотка. Барель WTI на азіатських біржах у понеділок торгується за 20 доларів, барель Brent - за 23 долари. Так дешево нафта коштує вперше з 2002 року.

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Нагадуємо, після того, як Росія не погодилася на пропозицію ОПЕК збільшити обмеження на продаж нафти, Саудівська Аравія заявила про відмову від обмежень починаючи з квітня. Це і падіння попиту на нафту на тлі поширення епідемії коронавірусу підштовхнуло світові ціни на "чорне золото" до найнижчих рівнів за майже двадцять років.