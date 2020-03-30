Сенсу в ПЛР-тестуванні всіх прибулих в Україну немає, єдине рішення - обсервація, - головний санлікар Ляшко

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Сенсу в ПЛР-тестуванні всіх прибулих в Україну немає, єдине рішення - обсервація, - головний санлікар Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що тотальне ПЛР-тестування всіх, хто повернувся з-за кордону, - це економічно необґрунтовано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час брифінгу.

"Чому не проводимо тотальне тестування? У цьому немає сенсу, адже є поняття "інкубаційний період". Це не буде економічно й епідемічно обґрунтовано", - зазначив Ляшко.

Заступник міністра також додав, що єдиним рішенням у цьому випадку буде направлення всіх прибулих у країну на обсервацію.

"Вчора уряд постановив зобов'язати всіх прибулих в Україну проходити обсервацію в місцях, визначених облдержадміністраціями. Крім того, постанова зобов'язує самоізолюватися всіх контактних осіб. Якщо самоізоляцію не можна забезпечити в домашніх умовах, вони будуть відправлені на обсервацію", - додав Ляшко.

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Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+6 Михаил Сомов e93c7ea8
Санврач должен быть откровенен - денег, для всех прибывающих в Украину, на тестирование и обсервацию у правительства нет. Собственно скорее всего и правительства то нет как такого - одни приходят другие уходят...
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30.03.2020 11:03
+5 18c49ed2
Смысла в ПЦР-тестировании всех прибывших в Украину нет, единственное решение - обсервация, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9305
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30.03.2020 11:03
+4 АЛЕКС БОС
Мы к себе в дом сами позвали беду, выбрав обосраного по жизни неудачника Янелоха Оманского.
А беда, как говорится, одна не ходит.
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30.03.2020 11:02
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